Wie is ‘harde kern’ leefloners die al járen inactief is? Onze geldexpert Stijn Baert legt uit

Antwerpse noodcentra­le 101 zit zelf in nood: “Nu is het genoeg geweest”

Ouders die bellen omdat hun kind niet meer ademt, doodsbange vrouwen die zeggen dat hun partner met een mes staat te zwaaien... Deze en vele andere noodoproepen komen dagelijks binnen bij de noodcentrale 101, maar de Antwerpse tak dreigt nu met een staking. Er is een personeelstekort van 48 procent en een nieuw systeem om overuren te verdelen wekt woede op. Wat is er aan de hand? “Dit is het personeel recht in een burn-out duwen.”