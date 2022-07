Wie is Hadja Lahbib (52), nieuwe minister van Buitenlandse Zaken?: “Ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben fundamenteel vrij”

Op 21 juni 1970 ziet Lahbib het levenslicht. Haar geboorteplaats is toevallig de gemeente waar MR-voorzitter Bouchez nu ook voorzitter is van de lokale voetbalclub Royal Francs Borains.

Begin jaren negentig haalt Lahbib een diploma journalistiek en communicatie aan de Brusselse ULB, waar ze nadien nog twee jaar assistent kan blijven. In 1997 maakt ze de overstap naar de RTBF. Eerst staat ze in voor maatschappelijke reportages, later gaat ze het televisienieuws presenteren. Ze blijft bij de RTBF tot 2019.

Naast presenteren, maakt Lahbib ook reportages in oorlogsgebieden. Ze is onder meer in het Nabije Oosten en Afghanistan aan de slag, waar ze een documentaire maakt over het lot van vrouwen (‘Afghanistan: Le choix des Femmes’). Er volgt daarover ook een boek. In de loop van de jaren 2000 zorgt Lahbib voor nog andere reportages, zoals een over zanger Adamo.