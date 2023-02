Wie is ex-rijkswachter Robert Beijer en wat kan hij betekenen voor het onderzoek naar de Bende van Nijvel?

Oud-rijkswachter Robert Beijer (70) is terug in ons land. Het Belgische gerecht wil hem horen over zijn mogelijke betrokkenheid bij de Bende van Nijvel. Beijer zat in Thailand in de gevangenis, officieel omdat zijn papieren en boekhouding niet in orde zijn. Dat kwam aan het licht toen Belgische speurders die jacht maken op de Bende van Nijvel zijn villa doorzochten in Pattaya. Wat kan Beijer nog betekenen voor het onderzoek?