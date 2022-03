Wie is Engie-topman Jean-Pierre Clamadieu (63), de ‘schaduwminister van Energie’? “Ik laat me niet van links naar rechts slingeren”

Bewakings­beel­den tonen hoe zwarte BMW doorrijdt na carnavals­dra­ma in Strépy terwijl slachtof­fer roerloos blijft liggen

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van vlak voor en na het drama in Strépy-Bracquegnies. Daarop is te zien hoe Paolo F. zich amuseert in de dancing. Hij maakt ook beelden van zijn rit naar huis, vlak voor de feiten. Iets later rijdt hij in op een groep carnavalisten. Een bewakingscamera legt de momenten vlak na het drama vast. Op de beelden is ook te horen hoe de slachtoffers het uitschreeuwen van angst en verdriet van wat er zich zonet heeft afgespeeld. De chaos is enorm, er liggen overal lichamen en gewonde mensen.

22 maart