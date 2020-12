Wie is belangrijker? Minder onmisbaar? Wie telt meer? Dat is nu een politieke keuze

Zaventem Dode en vier gewonden bij vechtpar­tij in leegstaand bedrijfs­pand in Zaventem

4 december Bij een vechtpartij in een leegstaand bedrijfspand in de Belgicastraat in Zaventem zijn gisteravond een dode en vier gewonden gevallen. Een persoon raakte zwaargewond, drie anderen liepen lichtere verwondingen op. Het dodelijk slachtoffer zou zijn neergestoken, maar de juiste omstandigheden zijn nog onduidelijk. Ook over de identiteit van de verschillende slachtoffers bestaat nog geen zekerheid, al lijkt het erop dat het gaat om personen van Oost-Europese origine die mogelijk illegaal in België verbleven.