Wie in wijk met slechte lucht woont, moet vaker naar dokter

Vandaag is Open Monumenten­dag: meer dan duizend activitei­ten te beleven in Vlaanderen

In het kader van de 35e Open Monumentendag vallen er vandaag 1.025 activiteiten te beleven, verspreid over Vlaanderen. Dat zijn er ruim 200 meer dan bij de vorige editie en is bovendien het grootste aanbod in tien jaar.