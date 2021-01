Wie in vleessector werkt, moet mogelijk niet in quarantaine na vakantie

Skiverhuur­ders vragen om weer open te mogen gaan

3 januari Een pas opgerichte federatie van skiverhuurbedrijven roept op tot een snelle heropening van de verhuur, nu er sneeuw is gevallen op de hoogten van het land. In een brief gericht aan de verschillende beleidsniveaus roept de federatie van Belgische skiverhuurbedrijven op tot een snelle heropening van de verhuur. Het Overlegcomité van 18 december besliste om het skiën in België te verbieden tot het einde van de winter, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.