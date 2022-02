Wie herkent deze vrouw? Nederlandse politie vraagt Vlamingen om hulp in zoektocht naar identiteit slachtoffer

De Nederlandse politie is op zoek naar de identiteit van een vrouw die dood is teruggevonden in een kanaal vlak bij de grens met België. Mogelijk is ze vermoord. Gaat het om een Belgische vrouw? Heeft een Vlaamse binnenschipper misschien meer gezien? En wat heeft een dode hond met de feiten te maken? De Nederlandse speurders zitten met heel wat vragen waar u mogelijk een antwoord op weet. We willen u wel waarschuwen, de video bij deze reportage bevat schokkende beelden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, getuigen en vermiste personen, en roept daarbij de hulp in van lezers en kijkers. Volg al zijn opsporingsreportages op de voet via ons dossier.

Een schipper heeft de onbekende vrouw dood aangetroffen op 28 september 2021 in een kanaal bij Nederweert, in Nederland, op zo’n tien kilometer van de Belgische grens. Ze was helemaal naakt, en kan niet gelinkt worden aan een verdwijning. Niemand lijkt haar te missen. De Nederlandse politie denkt daarom dat het misschien om een Belgische vrouw gaat, en roept nu de hulp in van Faroek en van het Belgische publiek.

Robottekening

In oktober toonde het Nederlandse programma ‘Opsporing verzocht’ al eens foto’s van de dode vrouw. Maar niemand herkende haar. Daarom maakten forensische experts van de politie nu een robottekening van haar. Die toont hoe ze er mogelijk heeft uitgezien toen ze nog leefde. De speurders hopen dat iemand haar nu toch nog herkent. De vrouw droeg ook erg opvallende gelnagels. Die kan je zien als je doorklikt op onderstaande grafiek.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dode hond

De politie wil graag weten of iemand de vrouw herkent, of haar misschien al eens gezien heeft. Ook informatie of tips over haar opvallende gelnagels zijn erg welkom. En dan is er nog een mysterieus element aan de zaak. Toen de vrouw werd teruggevonden, is er ook een dode hond gevonden naast het kanaal. Heeft deze hond iets met de feiten te maken, of helemaal niet? Ook daar zou de politie graag meer over weten.

Binnenschipper

De vrouw is gevonden in het kanaal Wessem-Nederweert, ter hoogte van de Kelperbrug, op een plek waar weinig stroming staat. Er lopen verschillende vaarroutes en het kanaal is ook in trek bij de pleziervaart. Het zou dus kunnen dat ze van een boot is gevallen of geduwd, of dat een Belgische schipper meer weet.

Als u tips heeft over deze zaak, of u meent de vrouw mogelijk te herkennen, dan wil de politie dat graag weten. Neem dan zeker contact op met de Belgische politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via mail.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Volledig scherm Een robottekening van de onbekende dode vrouw, en Faroek Ozgünes. © Politie Nederland/ Pieter-Jan Vanstockstraeten