Wie heeft recht op overschotvaccins? “Het belangrijkste is dat er geen vaccins verloren gaan”

Veerle Heeren, burgemeester van Sint-Truiden, liet zich al in maart inenten met een coronavaccin . Naar eigen zeggen gebeurde dat met een ‘overschotvaccin’, en gebeurde er niets onwettigs. Toch is er veel commotie over de vroegtijdige vaccinatie van de 56-jarige burgemeester, en ook eerder zorgden berichten over vaccinrestjes die bij niet-risicopatiënten terecht kwamen voor kritiek. Werd Heeren voor haar beurt gevaccineerd, of zorgde ze er enkel voor dat er geen vaccin verloren ging?

Op het einde van elke dag blijven er in de meeste vaccinatiecentra enkele spuitjes over, meestal omdat enkele mensen niet kwamen opdagen. Volgens de taskforce vaccinatie is het aan de vaccinatiecentra zelf om te bepalen hoe ze die overschotten inzetten. Daarbij moet echter steeds rekening gehouden worden met het algemene principe dat men moet proberen om vrijgekomen plaatsen -of overgebleven spuitjes- toe te kennen aan mensen uit de prioritaire doelgroep die gevaccineerd wordt. In maart, toen Heeren haar vaccin kreeg, waren de 85-plussers aan de beurt. Overschotten waren voor 65-plussers en zorgverleners.

Maar vaccinatiecentra zijn vrij om dat algemene principe toe te passen “in combinatie met de eigen lokale afweging hoeveel tijd en mankracht er ter beschikking is om een oplossing te vinden”. Daarbij moet in eerste instantie dus gedacht worden aan wie volgens de prioritaire doelgroepenlijst aan de beurt is, al kan een vaccinatiecentrum ook een eigen reservelijst samenstellen, met mensen uit “beroepsgroepen met een hoger besmettingsrisico” die op het einde van de dag snel oproepbaar zijn. Denk daarbij aan politieagenten, kleuterleiders of mensen uit de kinderopvang.

“Daarbij kunnen vaccinatiecentra steeds pragmatisch aan de slag gaan”, zegt ook Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Het belangrijkste principe is steeds geweest dat geen enkel vaccin verloren mag gaan. Men moet bij het opstellen van die reservelijsten zoveel mogelijk de vaccinatiestrategie volgen, namelijk de meest kwetsbare personen eerst, maar het is niet mogelijk om die strategie 100 procent van de tijd te volgen", aldus Moonens. In dat opzicht zou het dus kunnen dat de burgemeester, die naar eigen zeggen dagelijks in het vaccinatiecentrum aanwezig was, een prik kreeg op het moment dat er geen ‘reservepersoon’ beschikbaar was.

Qvax

Intussen is er de algemene reservelijst Qvax, waar burgers zich kunnen aanmelden voor de reservelijst en waarop vaccinatiecentra een beroep kunnen doen voor hun overschotten op het einde van de dag volgens de prioritaire doelgroepen. In maart, toen Heeren en enkele mensen uit haar entourage werden gevaccineerd, bestond er echter nog geen uniforme aanpak van de reservelijsten. “De richtlijnen waren enkele maanden geleden dezelfde als vandaag, maar er bestond nog geen uniforme aanpak. Bovendien bleven er toen iets vaker vaccins over dan vandaag het geval is”, klinkt het nog.