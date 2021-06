Wie heeft de ‘meest kunstzinnige voortuin’ van Vlaanderen? 10 finalisten maken kans op de trofee

Wonen in een camper romantisch? “Je moet vooral voortdu­rend nadenken over praktische dingen, plannen en flexibel problemen oplossen”

25 april Steeds meer mensen ruilen hun bakstenen in voor een leven op wielen. Gaan en staan waar je wil, proeven van de vrijheid, de zon achterna … Maar wat kost het om daadwerkelijk in een camper te gaan leven en waar moet je dan zeker rekening mee houden? “Begin er niet aan zonder een grondige en degelijke voorbereiding”, waarschuwt ervaringsdeskundige Eva*. Ze vertelt alles wat je altijd al wilde weten over wonen in een camper. “Romantisch is het niet.”