Wie eet, muziek speelt of ‘grote rugzak’ draagt in Brussels openbaar vervoer kan voortaan beboet worden: “Controleurs hanteren gezond verstand”

De Brusselse regering heeft voor het eerst sinds 2007 het juridische kader waarbinnen controleurs van de MIVB mogen handelen een update gegeven. Het nieuwe juridische kader moet de metro-, tram- en busstations in Brussel veiliger maken dan op dit moment het geval is en de controleurs meer autoriteit geven om de orde in de stations te handhaven.

Het geüpdatete juridische kader lijst op waar MIVB-controleurs in de toekomst boetes voor kunnen geven. Zo wordt eten in de wagons, het spelen van muziek, spuwen, het gebruik van alcohol en drugs en het dragen van een ‘grote rugzak’ en andere zaken opgenomen in de lijst van overtredingen. Ook agressief taalgebruik, het verhinderen van de metro-, tram- of busstellen en roken in stations behoren tot deze overtredingen.

Volgens Pieterjan Desmet, woordvoerder van minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen), is het “niet zo dat bijvoorbeeld grote zakken niet welkom zijn in het Brusselse openbaar vervoer.” “Het gaat enkel om voorwerpen van bepaalde aard en omvang, waarbij bijvoorbeeld de geur ervan hinder veroorzaakt. In dat geval kan je beboet worden”, aldus Desmet. “Het gaat enkel om gevallen waarbij de controleur hinder kan aantonen. Een cello meenemen op het openbaar vervoer is geen enkel probleem. De controleurs hanteren het gezond verstand.”

Ook fietsen die niet geplooid kunnen worden en hinder veroorzaken in sommige metrostellen horen bij de overtredingen, maar dat wil volgens Desmet niet zeggen dat fietsen niet langer welkom zijn in het openbaar vervoer. “Steeds meer metro’s en tramstellen zijn erop voorzien om fietsen te kunnen transporteren, het gaat vooral over oudere metrostellen waar niet-plooifietsen hinder kunnen veroorzaken.”

De regels vormen een stok achter de deur voor contro­leurs bij hinder of overlast Pieterjan Desmet, woordvoerder minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt

“Deze update van de regelgeving dient om hinder en overlast in de metrostations af te raden en de veiligheid te waarborgen”, zegt Desmet. “De regels vormen een stok achter de deur voor controleurs bij hinder of overlast.” De specifieke taak van de controleurs blijft nog steeds om situaties eerst ontmijnen, dan te bemiddelen en pas daarna een proces-verbaal en boete op te stellen. De controleurs kunnen zelf geen boetes uitschrijven.

Boetes tot 175 euro

Het proces-verbaal moet nog bevestigd worden door een klachtenbehandelingsdienst bij MIVB, die de klacht vanuit een neutraal perspectief bekijkt en beslist of beboeting nodig is, zegt Desmet. De boetes starten aan 50 euro, en kunnen oplopen tot 175 euro. Een nieuwigheid daarbij is dat deze klachtenbehandelingsdienst voortaan intern verzelfstandigd wordt. De dienst maakt voortaan niet langer deel uit van Brussel Mobiliteit, maar wordt deel van MIVB.

Een andere nieuwigheid is dat de MIVB-controleurs voortaan een proces-verbaal kunnen uitschrijven binnen een perimeter van 15 meter rond een halte. “Dit om het wegvluchten te verhinderen, of overlast rond een halte tegen te gaan.”