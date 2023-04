Wie dronken wordt aangehouden, mag voortaan ook officieel gebruikmaken van het toilet

Wie openbaar dronken is en daardoor overlast of gevaar veroorzaakt, kan twee tot twaalf uur lang worden opgesloten in een politiecel of in een gemeentelijk huis van bewaring. Het Comité P, dat de politie controleert, wees er in het jaarverslag van 2014 al op dat het in principe niet om een bestuurlijke aanhouding gaat, waarmee bijvoorbeeld relschoppers tot twaalf uur lang in de cel kunnen belanden. Wie wordt opgesloten voor openbare dronkenschap, heeft in principe dus niet dezelfde rechten als wie bestuurlijk wordt aangehouden, waarschuwde het Comité P.