Wie doodde de 85-jarige Grazia in haar bed in rusthuis in Anderlecht?

Het is onduidelijk of de directie de draagwijdte van haar eigen woorden beseft. Want als hun toegangssysteem waterdicht is en er inderdaad geen bezoekers ongezien in het moderne rusthuis binnen kunnen, betekent dit dat de dader al binnen moet zijn geweest. Dan lijken er behalve personeel en medebewoners nog weinig andere opties over te blijven. Dat het dus een van hén moet zijn geweest. Dat zou Gerda Hanssens, directrice ad interim, ten zeerste verbazen. "De politie is hier maandag na het overlijden geweest voor een onderzoek. Vraag me niet waarom. Die speurders hebben zelfs tegen ons geen woord gelost. Na enkele uren mocht en kon iedereen gewoon terug aan de slag. Over een moord is er toen helemaal niets gezegd. Overigens: de politie heeft ons ook geen instructies gegeven om extra veiligheidsmaatregelen te nemen." Hanssens heeft het moeilijk met het feit dat het parket van Brussel publiekelijk spreekt over een moordonderzoek. "Zijn ze eigenlijk wel zo zeker dat het moord is? Waarom geen zelfmoord?"