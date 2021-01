Wie besmet is met mutant, krijgt extra telefoontje en mogelijk derde test

Coronacur­ve stijgt opnieuw met dubbele cijfers: hoe kijken experten naar de toename? En wat met de gevreesde Britse variant?

19:52 De coronacijfers gaan nu echt de verkeerde kant uit: we stijgen opnieuw met dubbele cijfers. Van oudejaar tot en met Driekoningen waren er dagelijks gemiddeld 1.777 gevallen. Dat zijn er 11 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. In Brussel bedraagt de stijging zelfs 62 procent. Experten wijzen naar de vele teruggekeerde reizigers, maar relativeren voorlopig ook: “Dit hoeft niet het begin te zijn van de derde golf.” En hoe groot is de dreiging van de Britse variant voor ons?