Wie besmet is, kan binnenkort zelf zijn hoogrisicocontacten online doorgeven

Corona Hoe hoger de vaccinatie­graad in een land, hoe lager het sterftecij­fer

Gevaccineerden hebben minder kans om ernstig ziek te worden van Covid-19 of eraan te overlijden. Dat benadrukte Ursula von der Leyen nog eens in de plenaire vergadering gisteren. Ze verwees daarbij naar een grafiek van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -controle. Hun gegevens tonen aan dat hoe hoger de vaccinatiegraad is, hoe lager het sterftecijfer.

12:25