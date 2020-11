Wie al onder Barack Obama diende, maakt veel kans op een zitje in de regering van Joe Biden: dit zijn de kanshebbers

olen Dierenbeul aan het werk in Olen? Ellen vindt twee konijnen dood in haar tuin terug, naast sjaal met doodskop­pen: “We denken aan een combinatie van mens en dier”

19:11 Ellen Swennen uit Olen-centrum deed in haar tuin maandagochtend een gruwelijke ontdekking. Net buiten hun beschadigd konijnenhok trof ze de twee konijnen van het gezin dood aan, maar het is nog onduidelijk door wie of hoe ze om het leven zijn gekomen. Het gezin vermoedt dat een mens met zijn of haar hond erachter zit. “Naast hen lag er een sjaal met doodskoppen. Als dat er niet had gelegen, hadden we gedacht aan een dier. Maar nu is het een heel raar verhaal.”