Wie al besmet raakte met coronavirus krijgt extra boost bij eerste prik Pfizervaccin. Emmanuel André: “Geef hen pas later tweede inenting”

Maggie De Block spreekt zeldzame keer over haar gewicht: “Ik wil een rolmodel zijn”

15 februari Voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft gisteren in De zevende dag gesproken over haar gewicht. Dat is iets wat ze zelden doet, maar ze maakte een uitzondering naar aanleiding van de nieuwe tragikomische reeks Albatros, over een afslankingskamp.