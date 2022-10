“Wibe leefde nog zes minuten lang, maar stierf uiteindelijk met kindje in haar buik”: zus Jene (29) getuigt na dodelijk ongeval in Rome

MR-voorzitter Bouchez: “We moeten ophouden altijd de hardwerken­de spaarder te bestraffen telkens als we geld nodig hebben”

Georges-Louis Bouchez, voorzitter van MR, sprak forse taal in de studio van VTM NIEUWS. De overheid moet ophouden de werkende middenklasse te bestraffen, “telkens als we ergens geld tekortkomen”, verwees hij onder meer naar het voorstel van de linkse flank in de Vivaldi-regering om de federale woonbonus voor een tweede verblijf aan te pakken. Hij pleitte ervoor om eerst de tewerkstellingsgraad in Brussel en Wallonië naar boven te krijgen, zoals ook in het regeerakkoord staat. Bouchez wil bovendien ingrijpen in het “opstapelen door sommigen” van sociale premies.

