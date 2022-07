WHO waarschuwt voor explosie van apenpokken in Europa: “Dringend actie nodig”

Malle Malle wil overlast in uitgaans­buurt counteren met alcoholver­bod

Nachtlawaai, vandalisme, vechtpartijen... De gemeente Malle heeft het gehad met de overlast in de omgeving van danscafé ‘t Hofke en discotheek The Missing Link in Westmalle. Daarom heeft de gemeenteraad donderdagavond een verbod op het consumeren van alcohol in de straten rondom die uitgaansbuurt goedgekeurd. Dat geldt vanaf 8 juli van vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag of op de vooravond van een feestdag tot de feestdag zelf, telkens van 20 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens. Toch een blik bier opengetrokken? Dan riskeer je een boete tot 375 euro. Al gelden er weliswaar uitzonderingen, zoals terrassen van cafés of restaurants.

9:24