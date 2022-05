WHO stuurt coronacijfer bij en herstelt Belgische reputatie: “Wij gingen veel accurater te werk en dat had voordelen”, volgens Steven Van Gucht

“In 2020, tijdens de eerste coronagolf, hebben we veel kritiek gekregen. Het sterftecijfer lag in België verhoudingsgewijs véél hoger dan in andere landen”, legt Van Gucht uit. Dat had te maken met de — accurate — telmethode die Sciensano gebruikte. “Zowel de bevestigde gevallen — de mensen die positief testten en later ook stierven aan de gevolgen van het coronavirus — kwamen in de statistieken terecht, alsook de vermoedelijke Covid-overlijdens. Dat waren meestal mensen die stierven in de rusthuizen en waarvan het vermoeden groot was dat het aan de gevolgen van Covid-19 te wijten was.”