Weyts wil zomervakantie niet inkorten: “Dit gevecht moeten we nu niet voeren”

Weyts wil echter niet raken aan de komende zomervakantie. "In volle coronacrisis moeten we dit gevecht niet voeren met elkaar", zegt hij. "We moeten een herschikking van de schoolvakanties durven bekijken, maar zo’n beslissing neem je niet halsoverkop. Onze hele samenleving is afgestemd op de huidige schoolkalender: als je raakt aan de schoolvakantie, dan raak je meteen ook aan heel wat andere sectoren en plannen."

Veel leerkrachten en leerlingen werken en leren momenteel in ongeziene omstandigheden. Dat is volgens Weyts niet het moment om twijfel te zaaien over de zomer. "Ik deel wel de bezorgdheid over de meest kwetsbare leerlingen, voor wie de zomervakantie lang is", zegt hij. "Voor hen zijn de zomerscholen een concrete en haalbare oplossing. Samen met minister Somers (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld), red.) voorzien we 10 miljoen euro om deze zomervakantie zoveel mogelijk zomerscholen te organiseren.”