Weyts wil schoolvakanties in faciliteitengemeenten niet afstemmen op Franstalige regeling

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is niet van plan om de schoolvakanties in de faciliteitengemeenten af te stemmen op de nieuwe regeling in Franstalig België. Dat heeft hij geantwoord op een suggestie van Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen).

In Franstalig België heeft men vorig jaar beslist om de schoolvakanties vanaf dit jaar anders te organiseren. Het nieuwe schooljaar 2022-2023 begint op maandag 29 augustus en wordt afgerond op vrijdag 7 juli 2023. Ter compensatie komt er een weekje bij in zowel de herfst- als de krokusvakantie. Voor de kerst- en paasvakantie verandert er niets: die blijven twee weken duren.

In Vlaanderen loopt het debat over de andere organisatie van de schoolvakanties nog. Voorstanders van de inkorting van de zomervakantie zien daarin een manier om de leerachterstand te beperken. Weyts heeft adviezen gevraagd bij de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Het advies van de Vlor wordt volgens de N-VA-minister voor het einde van het lopende schooljaar verwacht.

Proefprojecten

Meuleman gelooft wel in de voordelen van een herverdeling van de schoolvakanties. Zij legde aan minister Weyts ook de piste voor om in de faciliteitengemeenten te werken met proefprojecten waarbij de Franstalige regeling gevolgd zou worden.

Die suggestie viel bij minister Weyts op een koude steen. “Ik respecteer de beslissing die men aan Franstalige kant heeft genomen. Maar in die faciliteitengemeenten volgen we de vakantieregeling van de Vlaamse Gemeenschap. We gaan de scholen daar nu toch geen aparter statuut geven dan ze al hebben. We gaan er geen verlengstukken van de Franse Gemeenschap in Vlaanderen van maken”, aldus de N-VA-minister.

“Pure waanzin”

Vlaams Belang-parlementslid Jan Laeremans ging een stap verder en noemde de suggestie van Meuleman “pure waanzin”. “Dit is ‘Anschluss’. Beseft u waar u mee bezig bent? Dit zou rampzalig zijn voor Vlaanderen en de ultieme droom van de Franstaligen”, aldus Laeremans. Volgens Open Vld’er Jean-Jacques De Gucht is er in Vlaanderen wel “dringend” een discussie nodig over de organisatie van de schoolvakanties.

N-VA-parlementslid Kathleen Krekels wil de adviezen en de evaluatie aan Franstalige kant afwachten. Maar zij vindt dat er ook moet nagedacht worden over een pure inkorting van de zomervakantie, zonder compenserende weken in de krokus- en herfstperiode. “Als we de zomervakantie inkorten, moet daar dan per se een verlenging van de krokus- en herfstvakantie aan hangen? Waarom die twee weken niet omzetten in onderwijstijd? Waarom moet een krokusvakantie twee weken duren? We hebben al maar 180 schooldagen op een jaar”, aldus Krekels.

