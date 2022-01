Weyts wil ook drie kleurcodes voor onderwijs: in zijn barometer staat ‘scholen sluiten’ er niet tussen

Kortrijk Kortrijkse scholen­groep volgt bewust quarantai­ne­re­gels niet meer: “We sluiten geen klassen meer vanaf vier besmettin­gen”

“We starten geen ‘antibeweging’, we blijven het virus ernstig nemen en we blijven streven naar een veilige omgeving voor leerlingen en personeel, maar niet meer met deze maatregelen”, staat in een open brief van alle directies van de Kortrijkse secundaire scholengroep Rhizo, gericht aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Door het hoge aantal besmettingen met de omikronvariant vinden zij het onhoudbaar om de huidige quarantaineregels nog te volgen. Ook het Guldensporencollege in Kortrijk vraagt naar duidelijke regels.

11:51