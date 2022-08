Weyts wil lerarentekort met flexi-jobs bestrijden: “Een wondermiddel is het niet, maar wel een extra instrument voor onze scholen om mensen te werven”

“Nee, ik wìl niet naar school”: zo maak je de overgang naar 1 september makkelij­ker

Het ene kind kijkt reikhalzend uit naar 1 september, om zijn of haar vrienden, favoriete juf of meester weer te zien. Het andere heeft er absoluut géén zin in, met een lang gezicht of soms zelfs huil- of driftbui tot gevolg. Hoe komt dat toch? Kan je iets doen om de switch van vakantie naar het ‘echte leven’ vlotter te laten verlopen? En wat als de nare gevoelens blijven aanslepen naarmate het schooljaar vordert? Opvoedingsexpert Steven Gielis van ZITDAZO weet raad: “Onderschat niet hoeveel stress zo’n overgang met zich meebrengt.”

25 augustus