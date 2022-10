Weyts werkt aan bescherming klokkenluiders in het onderwijs

Professor KU Leuven verkracht­te studente tijdens internatio­naal congres. “Ik heb het bijzonder moeilijk na die nacht in Barcelona.” “Me too”, stuurde hij terug

Zes jaar geleden kreeg de KU Leuven het eerste signaal van de verkrachting van één van haar studentes door hoogleraar Filip D. (63). Pas twee jaar later pas werd de professor door de universiteit op non-actief gezet op verdenking daarvan. Andere tuchtmaatregelen - zoals een schorsing zonder loon of ontslag - kwamen er niet. Nochtans was er genoeg bewijs aanwezig, want de man werd vorige week veroordeeld tot 54 maanden cel. De vraag blijft dus: waarom greep de universiteit niet eerder in?

