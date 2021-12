Weyts verzet zich tegen “politiek uitbuiten” van mondmaskerplicht voor kinderen

“Niet moeilijker maken voor scholen”

Weyts is overigens geen voorstander van de mondmaskerplicht vanaf zes jaar. “Maar of je er nu voor of tegen bent, of het nu efficiënt is of niet, de regel is er nu”, aldus de minister. Hij roept zijn collega-politici op om “het voor de scholen, kinderen en ouders niet moeilijker te maken”. Hij vraagt daarom om de mondmaskerplicht “niet politiek uit te buiten”, een verwijzing naar de petitie die Vlaams Belang is gestart tegen de maatregel. “Doe dat niet. Zet ouders niet op tegen scholen of kinderen tegen elkaar. Als je echt het beste wil voor het welzijn van de kinderen en scholen, doe je dat niet.”