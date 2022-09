Weyts trekt 500.000 euro uit om meer meisjes en vrouwen te betrekken in de sportwereld

‘HH-88’ en ‘1-RAS-88’: Unia ontvangt klachten over nummerpla­ten met verwijzing naar Hitler

‘HH-88’ en ‘1-RAS-88’: voor de meeste mensen lijken het onschuldige nummerplaten. Maar in neonazistische kringen is algemeen bekend dat ‘HH’ verwijst naar ‘Heil Hitler’ en hetzelfde geldt voor ‘88' - H is de achtste letter in ons alfabet. Hoewel racistische platen verboden zijn, rijden beide combinaties, die dus Hitler lijken te verheerlijken, rond in ons land. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wil daarom een betere screening bij de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen).

