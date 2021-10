Weyts pleit voor verdere versoepeling van test- en quarantaineregels in onderwijs

Het coronavirus verspreidt zich als een lopend vuurtje in veel (lagere) scholen. Weyts zit omstreeks 17 uur samen met zijn vaste ‘onderwijsclub’, een brede groep van gesprekspartners in het onderwijs. Op welke maatregelen daar precies op tafel liggen, wil de N-VA-minister niet vooruitlopen. Aan Franstalige kant is alvast beslist om in het middelbaar onderwijs opnieuw het mondmasker te verplichten.

Weyts zal straks een voorstel doen aan de onderwijspartners. “Elk voorstel dat ik doe, volgt twee lijnen. Enerzijds willen we maximaal scholen openhouden met minimale beperkingen voor kinderen en jongeren. Anderzijds zullen we altijd onze verantwoordelijkheid nemen en moeilijke beslissingen nemen daar waar dat nodig is”, klinkt het.

De N-VA-minister pleit alvast voor een verdere aanpassing van de huidige test- en quarantaineregels in het onderwijs. Die kwestie is vandaag ook al besproken op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. “In de voorbije twee weken zaten er 17.500 kinderen in quarantaine, veelal nodeloos en zonder symptomen”, aldus Weyts.

Katholiek onderwijs: “Wat is het risico?”

Ook volgens Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, is de huidige situatie met quarantaines en schoolsluitingen niet langer houdbaar. “Wat is precies het risico van kinderen die besmet raken? De besmettingscijfers onder de kinderen stijgen, maar er zijn nauwelijks ziektesymptomen”, klinkt het.

“Vooraleer we opnieuw een stolp plaatsen boven ons onderwijs, moeten we er vooral voor zorgen dat zij geen kwetsbaren of niet-gevaccineerden kunnen besmetten. Daarvoor zijn maatregelen in de brede samenleving nodig. Daarnaast hebben we nood aan een plan om kinderen zo snel mogelijk te kunnen vaccineren.”

“Mondmaskers zijn nefast voor taalvakken”

Het Katholiek Onderwijs onderstreept verder dat altijd gestreefd werd naar een zo normaal mogelijk schooljaar. Dat betekent dus dat leerlingen zonder mondmasker de les moeten kunnen volgen. “De ingrijpende veiligheidsmaatregelen laten ernstige sporen na op het welzijn en de vooruitgang van onze leerlingen. Onderzoek wijst uit dat onze schoolteams de leervertraging voor wiskunde en wetenschappen konden beperken, maar voor de taalvakken zijn mondmaskers op de schoolbanken nefast”, gaat Boeve verder.

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) liet eerder al verstaan te kunnen leven met extra maatregelen, maar enkel als die in lijn liggen met die in de bredere samenleving. “Mondmaskers opnieuw invoeren of de herfstvakantie verlengen heeft geen zin als er geen gelijkaardige beperkingen zijn in de algemene samenleving”, klinkt het.