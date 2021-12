Weyts’ plan om lerarentekort aan te pakken krijgt onvoldoende: “Grove onderschatting van werklast”

Ontbijt met HLN-lezer Lutgard (64): “Als je een kind verliest, voel je dat verdriet ook 31 jaar later nog”

In onze rubriek ‘Ontbijt met lezer’ belden we dit weekend aan bij Lutgard Van de Perre (64) uit Tielen. Ze verloor 31 jaar geleden haar zoon bij een verkeersongeval. “Overal word je in het begin met die afwezigheid geconfronteerd. Jo at bijvoorbeeld heel graag aardbeien. Als ik die zomer aardbeien waste, moest ik soms op de zetel gaan liggen omdat ik zo moest huilen dat ik niet meer voort kon doen.”

5 december