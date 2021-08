Weyts pakt dierenbeulen strenger aan: hogere boetes en maximale celstraf van 3 maanden naar 5 jaar

Antwerpen Het geheime liefdesper­ron van koning Leopold II: Infrabel onderzoekt hardnekki­ge stadslegen­de in Zurenborg-wijk

21 augustus De fel omstreden koning der Belgen Leopold II die een geheim liefdesperron in Zurenborg liet aanleggen om zijn minnares te bezoeken. Zou het? Een zoektocht op Radio2 deed de stadslegende heropflakkeren, waarna spoorwegbeheerder Infrabel in de archieven dook. Ook een expert ging vrijdag op het vermeende liefdesperron ter plaatse : “Het is een leuk verhaal, maar bijzonder onwaarschijnlijk.”