Weyts over voltijds contactonderwijs: “Open terrassen zijn plezant, maar open scholen zijn essentieel”

Na winst van Ward Lemmelijn in Container Cup: waarom roeiers, langlau­fers en biatleten het altijd goed zullen doen

9 mei 7'59"82. Met die tijd zet Ward Lemmelijn seizoen twee van de Container Cup op zijn naam. Ward (24) is wereldkampioen indoor roeien en wil in 2024 naar de Spelen, in het water dan. Zijn passage in de container bleef niet onopgemerkt: naast een toproeitijd, liep de voormalige voetballer niet onaardig, drukte hij 150 kilogram gewichten én fietste hij sneller dan Mathieu van der Poel. Geen verrassing voor experten: “Roeiers, biatleten en langlaufers zijn de meest complete sporters.”