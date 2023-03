Weyts (N-VA) neemt extra maatregelen om lerarentekort aan te pakken, coalitiepartner CD&V is kritisch: “Een echte langetermijnvisie ontbreekt”

Vlaamse werkgele­gen­heids­graad nadert de 80 procent

In het laatste kwartaal van 2022 was in Vlaanderen 77,2 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch bureau voor statistiek Statbel. Vlaanderen nadert zo het streefcijfer van een werkzaamheidsgraad van 80 procent in 2030.