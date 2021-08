Weyts laat niet in zijn kaarten kijken bij aanvang van onderwijsoverleg

In het Consciencegebouw in Brussel is vanmorgen het overleg gestart over de coronamaatregelen bij de start van het nieuwe schooljaar. Zowel Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, als topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Lieven Boeve, lieten bij aanvang van het overleg niet in hun kaarten kijken.