Weyts investeert 180 miljoen euro in nieuwe plaatsen in de klas

Toeristi­sche overnach­tin­gen krokusva­kan­tie opnieuw op pre-coronani­veau

De toeristische overnachtingen in Vlaanderen zitten volgens een inschatting van Toerisme Vlaanderen opnieuw op het niveau van pre-coronajaar 2019. Dat meldt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in een persbericht. “Deze cijfers bevestigen dat we stap voor stap uit het dal klimmen. We zijn er nog niet, maar het is wel een mooie opsteker voor de vele toeristische ondernemers in Vlaanderen die het enorm moeilijk hebben gehad en vaak nog steeds hebben”, klinkt het bij Demir.

27 februari