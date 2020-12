Weyts: “Geen verlenging van de kerstvakantie, scholen opnieuw open op maandag 4 januari”

Vrouw (47) in Hoboken doodgesto­ken door vriend (38), minderjari­ge raakt gewond

16:02 In een rijwoning in de Lissabonstraat, in het Antwerpse district Hoboken, heeft een man (38) maandagochtend zijn vriendin (47) doodgestoken. Dat gebeurde naar verluidt in het ouderlijke huis van de dader, waar er drie dagen eerder ook al een incident met zijn moeder geweest zou zijn. De man zou aan angstpsychoses lijden.