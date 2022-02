Weyts en Dalle tevreden met afschaffing mondmaskerplicht voor -12-jarigen

"Op het moment dat we versoepelen voor volwassenen, moeten we ook versoepelen voor hen. Als het veilig is voor volwassenen om urenlang op café te gaan zonder mondmasker, dan is het ook veilig voor kinderen om naar school te gaan zonder mondmasker”, aldus Weyts.

Volgens Weyts hebben de -12-jarigen de voorbije maanden een "grote inspanning geleverd" in de strijd tegen verspreiding van het virus. "De hele schooldag een mondmasker ophouden was echt niet makkelijk. Ik ben de kinderen én de leerkrachten heel dankbaar voor de bijdrage die ze op die manier geleverd hebben", stelt de Vlaamse onderwijsminister. Dezelfde boodschap weerklinkt bij Dalle: “We mogen oprecht trots op hen zijn”, reageert die. Ik ben tevreden dat hun leven opnieuw een stukje normaler gaat worden de komende weken.”

Volgens minister Weyts is het schrappen van de mondmaskerplicht in het secundair onderwijs nu de volgende stap. "Hopelijk kan dit op een volgend Overlegcomité beslist worden", klinkt het.

Jeugdwerk

Dat ondertussen ook de coronabarometer van rood naar oranje springt is volgens Dalle ook een goede zaak, onder meer omdat er binnen opnieuw activiteiten mogelijk zijn tot 200 personen. Bij de buitenactiviteiten valt het maximumaantal weg. “Dit is opnieuw een grote stap voor het jeugdwerk. Ook zij kunnen opnieuw op volle kracht activiteiten organiseren, al raden we natuurlijk wel aan om voorzichtig te blijven”, stelt Dalle.

Nachtleven

Het Overlegcomité zet ook de deur van het nachtleven opnieuw open. “Zeker voor jongeren en studenten geeft dit opnieuw een stuk perspectief. Zo evolueren we steeds meer naar opnieuw een normale samenleving waarin kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn”, besluit Dalle.

Volgens FedCaf, de Federatie Cafés van België, komt de afschaffing van het sluitingsuur in de horeca geen dag te vroeg. Het is immers hoog tijd dat er daar waarop volle kracht kan gewerkt worden. “Onze sector zit echt in een zeer precaire situatie”, zegt Erik Beunckens, afgevaardigd bestuurder van FedCaf. “Het heeft allemaal veel te lang geduurd. De ondersteuning voor de cafés is veel te snel weggevallen, waardoor er velen onder ons echt in moeilijkheden zitten. De uiteindelijke tol kennen we nog niet maar na een bevraging bij onze leden vrees ik dat van de huidige 13.000 cafés er tegen eind 2022 minder dan 10.000 zullen over blijven.”

Beunckens betreurt ook dat de mondmaskerplicht voor het personeel nog behouden blijft. “Dat is echt heel raar”, zegt hij. “Het is ongelofelijk vermoeiend en storend. Klanten magen hun mondmasker uitlaten, terwijl zij dit enkel moesten dragen wanneer ze zich verplaatsten, maar voor ons is dat een hele dag dat we ermee zitten. We vragen dat dit ook nog op de schop gaat.”

