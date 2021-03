Weyts: "Eén hobby per kind is maar aanbeveling"

Maakt een bubbel van vier of tien écht een verschil? “Waar jongeren mee zitten is het gebrek aan verbinding”

5 maart Is de grotere buitenbubbel de sleutel tot een beter mentaal welzijn voor onze jongeren? Het plan ligt alvast op tafel om binnenkort met meer dan vier te wandelen of - buiten - het glas te heffen. Zes, acht, tien: het is afwachten. En is vier of tien effectief zo’n wereld van verschil voor jongeren? “Een grotere bubbel geeft weer kans om nieuwe mensen te leren kennen”, vinden experten.