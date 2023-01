Wettelijk samenwonende partner kan binnenkort niet meer achter je rug met een ander trouwen

Door op ‘ouderen’ te mikken, boort CD&V vooral haar eigen kiespu­bliek aan: “Maar het kan er wel voor zorgen dat de partij niet sterft”

“Nu lijkt het alsof we een boomerpartij zijn, maar dat is niét zo.” Sammy Mahdi wil als jonge CD&V-voorzitter jacht maken op de ouderen. Een meesterzet of niet? “Om te vermijden dat er nog meer kiezers naar N-VA vluchten, is het niet onverstandig om op die groep te focussen”, oordeelt politicoloog Nicolas Bouteca (UGent).

16 januari