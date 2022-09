Wettelijk pensioen voor 80 procent van gepensioneerden onvoldoende om rusthuisfactuur te betalen

In ons land komt het wettelijk pensioen overeen met 46 procent van het laatst verdiende loon, zo blijkt uit onderzoek van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie. In 16 landen van de EU is het wettelijk pensioen hoger dan bij ons, in 10 landen ligt dat lager. "Er zijn grote verschillen tussen de wettelijke pensioenen van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen", zeggen de auteurs. "In het boek staat hoeveel mensen in elk stelsel welk maandelijks bedrag als pensioen krijgen.”