Wetsvoorstel om carrière magistraten te verlengen tot 75 jaar

Stekene Bloemstuk­ken gestolen anderhalf uur nadat overledene is uitge­strooid: “Dit voelt alsof moeder twee keer is gestorven”

25 april Onbekenden hebben vrijdag zeven bloemstukken gestolen van de strooiweide op de begraafplaats in Stekene. Eén van de stukken werd nadien achteloos onder de wielen van een vrachtwagen gegooid. De nabestaanden zijn in shock. “Dit gebeurde amper anderhalf uur nadat we afscheid hebben genomen van onze moeder.”