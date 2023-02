Wetsvoorstel dat kansspelen aan banden legt opnieuw niet gestemd in de Kamer

Het wetsvoorstel moet gokverslaving aanpakken en trekt daarom onder meer de leeftijdslimiet op van 18 tot 21 jaar. Er wordt ook een uitbreiding van de EPIS-controle voorzien, een soort zwarte lijst van de kansspelcommissie voor mensen die geen toegang mogen krijgen tot allerlei goktempels. Het meest gevoelige onderdeel is het totaalverbod op gokreclame.

Het voorstel dateert al van 2019, maar raakt maar niet gestemd in de Kamer. Eerst volgden hoorzittingen, adviezen en onderhandelingen binnen de meerderheid, waarna de tekst meermaals werd aangepast. Uiteindelijk raakten de Vivaldi-partijen het erover eens dat er een principieel verbod op gokreclame zou komen, met een mogelijkheid tot uitzonderingen. Die zouden in een koninklijk besluit worden opgelijst, klinkt het uit goede bron.

“Oorspronkelijke voorstel ondermijnd”

Het voorstel stond vandaag opnieuw op de agenda van de Kamercommissie Justitie, maar werd daar in extremis van gehaald. De tekst lag op 18 januari al eens voor, maar toen werd er niet gestemd omdat er nog een rechtszaak aangespannen door allerhande beroepsverenigingen tegen de EPIS-controle hangende was in Namen.