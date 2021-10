Wetstraat panikeert nog niet: “Draag mondmasker vaker, maar extra maatregelen zijn niet nodig”

Paniek is er niet in de Wetstraat, nu de vierde coronagolf in het land is. Het mondmasker zou weer wat meer gedragen worden, vindt premier Alexander De Croo (Open Vld), maar extra maatregelen zijn voorlopig niet nodig. Ondertussen legt de Vlaamse regering zich als een blok voor een uitgebreidere coronapas, voor in de horeca bijvoorbeeld. “Twee weken geleden was het niet nodig. Waarom nu opeens wél?”