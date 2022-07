Wetsontwerp met artsenquota passeert commissie in eerste lezing, N-VA en Vlaams Belang vragen tweede lezing

De tekst is belangrijk. Hij is een van de bouwstenen van het akkoord dat de federale regering en de regering van de Franse gemeenschap eind april sloten over de decennialange discussie over de Riziv-nummers. In ruil voor een toename van de quota voor het zuiden van het land vanaf 2028 voert de Franse gemeenschap vanaf 2023 een ingangsproef in. Die moet ervoor zorgen dat het aantal afgestudeerden in lijn ligt van het aantal Riziv-nummers. In Vlaanderen bestaat die proef al veel langer.