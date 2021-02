Wetsontwerp goedgekeurd waardoor fiscus Belgen met vastgoed in buitenland anders gaat belasten

Fiscus gaat 150.000 Belgen met vastgoed in buitenland op zelfde manier belasten als eigenaars in eigen land

3 december Zowat 150.000 Belgen die vastgoed in het buitenland bezitten, gaan daar in de toekomst allicht minder belasting op moeten betalen. Waar die nu berekend wordt op basis van de huurwaarde, zal dat - net als vastgoed in België - gebeuren op basis van het kadastraal inkomen. Om die te bepalen krijgen Belgen met eigendom in het buitenland volgend jaar een vragenlijst in de bus. Tegen maart 2022 hoopt de fiscus met de verwerking rond te zijn.