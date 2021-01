Wetenschapsjournalist Martijn Peters beantwoordt de vaccinatievragen waarmee u nog blijft zitten

Over de verschillende coronavaccins is al veel gezegd en geschreven. Al zijn er toch een paar zaken die om nog wat meer duiding vragen. Hoe beschermd zijn we bijvoorbeeld tussen de eerste en tweede prik van het vaccin? En werkt het vaccin nu wel echt tegen alle varianten van het virus? We stellen onze meest prangende vragen aan wetenschapsjournalist Martijn Peters.

We weten dat wie het vaccin van Pfizer en Moderna krijgt, uiteindelijk voor 95 % beschermd is tegen het coronavirus. Maar na hoeveel dagen of weken kunnen we spreken van een optimale bescherming na vaccinatie?

“Wanneer we ons laten vaccineren laten we ons afweersysteem op voorhand kennismaken met het virus, zonder dat we daar ziek voor hoeven te worden. Op die manier kan ons lichaam al een plan van aanpak opstellen voor wanneer het eventueel in contact komt met het virus. Ons afweersysteem zal het binnendringende coronavirus dan meteen herkennen en er onmiddellijk komaf mee maken”.

“Dat plan van aanpak opstellen duurt wel enkele weken. Je bent dus zeker niet direct optimaal beschermd tegen het virus. Pas op dag 7 en 14 na de toediening van de tweede vaccinspuit kon men die 95% werkzaamheid vaststellen bij het Pfizer-BioNTech- en Moderna-vaccin. Je bent dus pas beschermd een maand tot anderhalve maand na het toedienen van je eerste spuit”.

“En zelfs dan zijn we niet 100 % beschermd. Die overige 5 % betekent dat er nog altijd mensen zullen zijn die het virus ondanks de vaccinatie toch oplopen. Alleen is de kans klein dat ze er nog zwaar ziek van worden. Een andere optie is dat je na vaccinatie toch besmet raakt met het virus, maar geen symptomen meer vertoont. Dat alles wordt nu nauwlettend in de gaten gehouden”.

Een Vlaamse anesthesist die in Londen werkt kreeg een week na zijn eerste vaccindosis toch corona. Hoe beschermd zijn we eigenlijk tussen de eerste en tweede prik?

“Bij de klinische testen van het vaccin van Pfizer/BioNTech zag men dat de werkzaamheid tussen de twee dosissen slechts 52 % bedroeg. Dat komt omdat ons lichaam tussen de twee spuiten volop bezig is met antilichamen en immuuncellen aan te maken die ons zullen beschermen tegen Covid-19. Voorzichtig zijn is dus -ook tussen de twee spuiten door- sowieso de boodschap”.

We weten dat iemand die besmet werd met het coronavirus nadien een flinke dosis antistoffen kan krijgen. Wat beschermt ons nu beter: een effectieve besmetting of een vaccinatie?

“Op dit moment weten we dat nog niet. Allereerst geniet een vaccin natuurlijk de voorkeur, omdat je er geen corona van krijgt. En in de meeste gevallen biedt een vaccin ook gewoon een betere bescherming dan de infectie zelf. Wat het coronavirus betreft lijken eerste wetenschappelijke resultaten gelukkig ook in die richting te wijzen. Zo zagen wetenschappers meer antilichamen in het bloed na vaccinatie dan na infectie met het coronavirus. Toch zal de tijd en vooral wetenschappelijk onderzoek moeten uitwijzen wat het sluitend antwoord op deze vraag is”.

Zijn we nu beschermd tegen alle varianten van het virus? Kan het dat de mutaties ervoor zorgen dat het huidige vaccin binnenkort niet meer werkt?

“Voorlopig hoeven we niet te vrezen dat de vaccins plots niet meer zouden werken. Virussen zoals Covid-19 muteren regelmatig. Dat betekent dat tijdens het kopiëren er foutjes in de genetische code van het virus sluipen. Meestal bevinden die zich op onbelangrijke plaatsen in de code, wat geen negatieve gevolgen heeft voor het virus”.

“Af en toe kan een mutatie in een kritieke regio wél nadelig zijn en er bijvoorbeeld voor zorgen dat het virus besmettelijker wordt. Dat is het geval voor de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten. Het is dan mogelijk dat het immuunsysteem, ondanks de vaccinatie, die nieuwe variant niet meer herkent. Gelukkig is dat voor het coronavirus niet het geval en lijken de vaccins gewoon hun werk te doen. Voorlopig hoeven we ons dus geen zorgen te maken”.

