Wetenschappers uit expertengroep Covid-19 binnenkort betaald voor hun advies

16 december De plenaire Kamer debatteert woensdag al de hele dag over de begroting voor 2021, de eerste volwaardige begroting sinds 2018. De oppositie spaart haar kritiek op het hoge begrotingstekort en dito schuld niet, tot verbazing van premier Alexander De Croo (Open Vld). "Als ik sommigen hier bezig hoor krijg ik de indruk dat we vergeten zijn dat we in de grootste gezondheidscrisis zitten sinds mensenheugenis en de zwaarste economische crisis sinds WOII."