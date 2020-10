West-Vlaanderen ziet coronacijfers plots het hardst stijgen: wat is er aan de hand?

Om zeven uur ’s ochtends staat de telefoon bij De Piramide al roodgloeiend. Dat houdt aan tot het eerstelijnsgezondheidscentrum om zeven uur ’s avonds weer sluit. “Ik heb onnoembaar veel respect voor de mensen aan ons onthaal", zegt huisarts Stéphanie De Maesschalck. Al doet ze het zelf ook niet bepaald rustig aan. Het is ook voor haar, zoals bij veel collega-artsen, pompen of verzuipen. “Het is waanzin, deze tweede golf. Dit valt helemaal niet te vergelijken met wat we in maart, april en mei hebben meegemaakt. Het is veel, veel zwaarder.”