West-Vlaamse windenergie kan niet meer altijd het net op

Vlaanderen naar Raad van State tegen vergunning voor windmolen­park in Waalse Dalhem

In naam van de Vlaamse overheid trekken minister van Omgeving Zuhal Demir en minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) naar de Raad van State tegen de vergunning die de Waalse regering afgeleverd heeft voor een nieuw windmolenpark in het Luikse Dalhem, op de grens met Voeren. Volgens Demir en Diependaele dreigen de natuur en het landschap van de Voerstreek te worden aangetast en wordt de komst van de nieuwe Einsteintelescoop in het gedrang gebracht.

21 juni