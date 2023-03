West-Vlaamse motards begeleiden konvooi tijdens terreurproces door personeelstekort: “8 uur dienst voor ritje van 7 minuten”

Sinds de start van het terreurproces, begin december vorig jaar, kampt de federale politie met een tekort aan motards om het konvooi met de beschuldigden te begeleiden naar de rechtszaal. ‘s Ochtends wordt deze rit uitgevoerd door de provinciale eenheid Brabant, maar dit team is met te weinig om ook later op de dag Abdeslam en co terug te begeleiden naar de gevangenis in Haren.

Hierdoor zit er niets anders op dan motards van over heel België op te roepen. Ook de verkeerspolitie van West-Vlaanderen en Luxemburg kunnen er niet aan ontsnappen. De ‘provinciemotards’ hebben dan ook weinig begrip voor deze situatie: “Mensen komen van de verkeersposten Kortrijk, Jabbeke of Aarlen. Ze vertrekken naar Brussel, wachten daar de hele dag tot het proces gedaan is en begeleiden dan het konvooi naar de gevangenis in Haren”, klinkt het tijdens een gesprek met De Standaard.

“Zeven minuten werken”

Voor een rit van minder dan 4 kilometer zijn de motards een volledige dag op post. “Je moet weten dat die rit naar de gevangenis een tochtje is van 3,7 kilometer, waarbij twee kruispunten worden overgestoken. We hebben het getimed: net geen zeven minuten. That’s it. Dat is onze dag. Zeven minuten werken.”

Ondanks de politiemensen deze situatie al verschillende keren hebben aangeklaagd, blijft dit tafereel al vier maanden de realiteit. Tot op de dag van vandaag is er nog geen antwoord van de korpsleiding. “Voor alle duidelijkheid: onze begeleiding heeft niks met veiligheid te maken. Wij zijn niet gebriefd over wat te doen moest er een bevrijdingspoging zijn, of indien er om veiligheidsredenen een andere route moet worden gezocht. Het is puur symboliek, want bij slecht weer moeten we zelfs niet komen en worden we ook niet vervangen. Alsof eventuele terroristenbevrijders alleen in actie komen als het niet regent of sneeuwt.”

Besparingen, maar niet op een rit van 200 kilometer

Zoals in alle sectoren, zijn er ook bij de politie besparingen. Commissaris-generaal vaardigde onlangs een nota uit waarbij de politie slechts 100 kilometer per uur mag rijden om benzine te besparen. “Maar elke dag drie motards tweehonderd of meer kilometer door het land laten cruisen voor een tochtje van zeven minuten, dat is blijkbaar geen verspilling. Dat gaat dan nog ten koste van echt verkeerswerk in de provincie.”

Wanneer De Standaard verhaal ging halen bij de woordvoerder van de federale politie, kwam er enkel een korte reactie: “Omwille van evidente veiligheidsredenen, geven we geen informatie over de veiligheidsmaatregelen of over de middelen die in het kader van het terreurproces moeten worden ingezet”.

