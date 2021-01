West-Vlaamse Houthulst zwaar getroffen: “In anderhalve week 5 keer meer besmettingen”

5 januari 2020. Vijf bewoners van De Groene Verte, een woonzorgcentrum in het kleine Merkem (Houthulst), vertoonden symptomen van Covid-19. De uitkomst van de test was waar ze in het rusthuis al maanden hun hart voor vasthielden: de vijf bewoners testten stuk voor stuk positief. Twee dagen later waren het er al 20. "Sindsdien is het niet meer gestopt", zucht directeur Jurgen Duyck. "Met tien-tal-len kwamen er besmettingen bij. Dag na dag." Vandaag staat de trieste balans op 110: 63 van de 92 rusthuisbewoners, 38 van de 94 personeelsleden en 9 bewoners van serviceflats. 7 mensen liggen in het ziekenhuis, 3 zijn overleden. "Sinds deze morgen (zondag, red.) weten we dat het om de Britse variant gaat. De omvang, op zo'n korte tijd zoveel mensen... We hadden al een vermoeden dat we met een heel besmettelijke versie te maken hadden, maar het blijft schrikken als het zwart op wit staat."